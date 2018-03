Marginal Pinheiros ficará interditada durante o fim de semana As pistas local e expressa da Marginal Pinheiros, no trecho que compreende desde a Ponte Euzébio Matoso até a rua Sumidouro, no sentido Castelo Branco, foram interditadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) por volta das 22h desta sexta-feira. A ação foi tomada para que uma equipe técnica da Companhia do Metropolitano (Metrô) inspecione o local e avalie os danos do deslizamento na construção da estação Pinheiros da Linha 4 - Amarela do Metrô, que aconteceu no início da tarde desta sexta e deixou uma cratera de cerca de 80 metros de diâmetro e 30 de profundidade, na zona oeste de São Paulo. Vários veículos e pelo menos um lotação, com um número de passageiros ainda não revelado, foram soterrados no incidente. O bloqueio da pista expressa, no sentido Interlagos-Castelo Branco, deve seguir até as 5h da segunda-feira. De acordo com o engenheiro de trânsito Hércules Justino de Souza, coordenador da central de operações do resgate da CET, este foi o tempo solicitado pelo Metrô para diminuir o impacto do incidente e avaliar uma estratégia de contenção do deslizamento. "A pista local não tem previsão de ser reaberta enquanto a equipe técnica de segurança não realizar uma análise mais precisa. Vai permanecer fechada", disse. A principal orientação da CET é para que motoristas e curiosos evitem caminhos que passem pelo local, até porque quanto maior o movimento de veículos pela região, maior o risco de novos deslizamentos. Conforme explica o engenheiro de trânsito, os ´marronzinhos´ estão "orientando vizinhos e motoristas para que não passem pela região, para que não piorem ainda mais as condições do resgate e não possibilitem ainda mais riscos". Os motoristas que vêm da zona sul em caminho à região central, de acordo com orientação da CET, podem adotar um caminho alternativo passando pelo eixo norte-sul, que engloba as avenidas Interlagos, Washington Luiz, Moreira Guimarães, Rubem Berta e 23 de Maio. O motorista que chega à Capital pela rodovia Raposo Tavares,a CET aconselha o acesso pelas Avenidas Escola Politécnica, Jaguaré, pela Ponte do Jaguaré, Cerro Corá, Heitor Penteado, chegando ao centro de São Paulo pela Doutor Arnaldo e rua da Consolação. O motorista que pretende chegar ao Centro vindo pela avenida Francisco Morato, Eliseu de Almeida e da região do Morumbi, a melhor alternativa, segundo a CET, é pegar a avenida Lineu de Paula Machado, atravessar o túnel Sebastião de Camargo, a avenidas Juscelino Kubitschek, Santo Amaro e Nove de Julho. Caminhões que chegam à cidade pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), o ingresso será desviado para o túnel Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves, Juntas Provisórias, Luiz Ignácio de Anhaia Mello e Salim Farah Maluf. Os veículos de passeio que chegam pelo SAI podem recorrer às avenidas Abrahão de Moraes, Ricardo Jafet e do Estado. Matéria alterada às 2h01, para acréscimo de informação