Marginal terá interdições até 5ª A partir de meia-noite de amanhã, o trânsito na Marginal do Pinheiros vai ficar mais complicado. Por causa das obras no Cebolão, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) terá de fazer uma série de interdições na via no sentido Castelo Branco. Os bloqueios só terminam na quinta-feira, às 14 horas. Se possível, o motorista deve evitar a via.