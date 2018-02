Marginal Tietê e rodovias apresentam lentidão em São Paulo A Marginal Tietê apresenta grande lentidão em São Paulo no final da manhã desta quinta-feira devido ao excesso de veículos. Segundo a rádio CBN, a lentidão chegava a 6 km por volta das 12 horas. A rodovia Bandeirantes também apresentava três quilômetros de congestionamento. Na Avenida dos Bandeirantes, um acidente causava quatro quilômetros de congestionamento, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Uma carreta e uma motocicleta se chocaram, no sentido Marginal do Pinheiros, na altura do Viaduto Jabaquara. O condutor da moto ficou gravemente ferido e duas faixas da esquerda foram interditadas. Nesta quinta-feira, o rodízio de veículos vigora normalmente na capital paulista, mas será suspenso na sexta-feira. Assim, veículos de placa final 7 e 8 não podem circular entre das 7 às 10 horas e das 17 às 20 horas; na sexta-feira, veículos de placa final 9 e 0 podem circular durante todo o dia. Chuva na Imigrantes Os motoristas que deixavam a capital paulista na manhã desta quinta-feira, 5, na saída para o feriado prolongado de Páscoa precisavam de atenção para seguir ao litoral paulista. A Ecovias, concessionária do Sistema Anchieta-Imigrantes, informou que, por conta das chuvas nas duas rodovias, os motoristas deviam redobrar os cuidados em relação à visibilidade e às pistas escorregadias. A previsão é de que o esquema de descida seja implantado às15 horas, quando deve aumentar o movimento em direção à Baixada Santista. Conforme a Ecovias, a expectativa é de que entre 250 mil e 350 mil veículos circulem pelo Sistema Anchieta-Imigrantes nos próximos dias. Na Rodovia Castello Branco o movimento era normal nos dois sentido, de São Paulo a Itu. A Rodovia Raposo Tavares também tinha situação tranqüila na manhã desta quinta; de Cotia a Araçoiaba da Serra o tráfego era normal. Na Rodovia Ayrton Senna, no sentido São Paulo, o tráfego era intenso devido ao excesso de excesso de veículos. O tempo estava encoberto no local, mas não prejudicava a visibilidade do motorista. No sentido Rio de Janeiro, o movimento era normal. Acidente na Régis Bittencourt Em São Paulo, o único acidente grave ocorreu durante a madrugada na Rodovia Régis Bittencourt. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, houve um engavetamento, por volta das 3h10, no sentido Curitiba-São Paulo, na altura do km 281, em Itapecerica da Serra. Envolveram-se na colisão três caminhões, um ônibus e um carro de passeio e três pessoas ficaram feridas. A pista ficou parcialmente interditada para a remoção dos veículos envolvidos no choque, mas a situação foi normalizada até o começo da manhã. Matéria atualizada às 12 horas