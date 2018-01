Mariana Aydar canta 50 anos de bossa nova O Boulevard Music, do Shopping Metrô Boulevard Tatuapé, faz uma homenagem aos 50 anos de bossa nova. Talento da nova geração da MPB, Mariana Aydar canta sucessos da bossa nova. Shopping Boulevard Tatuapé. Às 12 horas. Rua Gonçalves Crespo, 78, esquina com Tuiuti. Estação Tatuapé do Metrô. Grátis.