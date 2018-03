Maricá registra três mortos pelas chuvas

Foi localizado, na tarde desta sexta-feira, 9, na Lagoa de Araçatiba, o corpo de Cláudio Breves Marins, de 39 anos, pescador que estava desaparecido desde terça-feira, 6, em Maricá (RJ), na região dos Lagos.

A morte do pescador é a terceira causado pela enchente no município causada pelas chuvas. Os outros dois mortos, já confirmados, são: José Paulo Coutinho Moura, de 32 anos, eletrocutado no bairro do Condado, e o vendedor Alexander Guimarães Pinto, de 38 anos, que pescava na lagoa de Maricá quando o barco em que estava virou.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O prefeito Washington Quaquá decretou estado de emergência em Maricá e suspendeu as aulas até que a situação se normalize nos bairros mais afetados.