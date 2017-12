Marido de funkeira é transferido para o quarto no Rio

SÃO PAULO - O empresário Márcio Giovani Costa, de 34 anos, marido da funkeira e ex-vereadora Verônica Costa, foi transferido na tarde desta sexta-feira, 25, para o quarto, segundo boletim do Hospital Pasteur, onde está internado desde o último dia 23.

Marcio, vítima de queimaduras de segundo grau em várias partes do corpo (face, pescoço, tórax, abdômen e membros), foi transferido no final dessa tarde, do Centro de Terapia Intensiva (CTI), para um quarto particular, segundo boletim do hospital.

Na próxima segunda-feira, 28, Márcio será submetido a uma cirurgia plástica, chamada Desbridamento Cirúrgico - remoção (limpeza) de tecidos queimados, até que se atinja tecido viável para acelerar o processo de cicatrização.

O quadro clínico do paciente é estável. Ele está lúcido, colaborativo e respira espontaneamente (sem aparelhos). Por recomendação médica, as visitas ao paciente estão restritas aos familiares.

Verônica dará um depoimento sobre a ocorrência na próxima segunda-feira. O marido prestou queixa contra ela na noite de terça. A violência teria sido motivada por uma desconfiança da funkeira de que ele teria uma amante.