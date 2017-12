Marido mantém a mulher refém e sob ameaça de uma faca Um homem está ameaçando desde o meio-dia a mulher com uma faca e a mantendo dentro de casa na Rua Alberto Lohnhoff, 36, em Lauzane Paulista, na zona norte. A cunhada da vítima chamou a polícia, mas o agressor não a liberou e por isso uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi para o local. Os policiais do Gate são especialistas em negociações em casos com reféns.