Marina afirma que PAC é ''colagem de demandas'' Em encontro ontem com empresários de Mato Grosso do Sul, a senadora e pré-candidata do PV à Presidência da República, Marina Silva (AC), criticou o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). "É uma colagem de demandas, que não leva em conta um planejamento estratégico."