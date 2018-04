Marina cobra 'boneca presidente' no filme do TSE

GUARIBA

A candidata do PV à Presidência, Marina Silva, criticou ontem a propaganda do Tribunal Superior Eleitoral na qual um boneco do sexo masculino recebe a faixa de presidente.

Segundo ela, o TSE deveria mostrar também duas bonequinhas, "uma magrinha e negra", outra "fortinha e branca", numa referência a ela própria e à candidata Dilma Rousseff (PT). "Vamos fazer a distribuição adequada da propaganda do TSE, que está bom no conteúdo, porém a mensagem subliminar, de dar posse a um homem, não está boa", disse ela, após visitar Guariba (SP).

Marina afirmou que não fará o "uso oportunista da figura de quem quer que seja", numa referência ao fato de seu rival do PSDB, José Serra, aparecer ao lado de Lula na propaganda eleitoral.

A candidata disse ainda que segue "animada e feliz", mesmo com as pesquisas eleitorais apontando a estabilidade de seu nome em torno dos 10% da preferência do eleitorado. "Não vou desanimar pelo que as pesquisas estão dizendo, porque o que as ruas estão dizendo é muito animador."

Em Guariba, Marina visitou uma feira da qual participam produtores de assentamentos rurais.