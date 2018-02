Marina critica falta de medidas preventivas A candidata do PV à Presidência, Marina Silva, voltou a criticar ontem, no Recife, o recente escândalo envolvendo a ex-ministra da Casa Civil Erenice Guerra. Apesar disso, Marina se esquivou ao ser questionada sobre o convite feito pelo senador Álvaro Dias (PSDB-PR) para que a presidenciável petista, Dilma Rousseff, compareça para prestar esclarecimentos na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.