Marina diz estar convicta de que vai para o 2º turno

Para a candidata verde, quem vai enfrentar Dilma Rousseff (PT) na segunda etapa será ela, e não o tucano José Serra. "Estou feliz com a onda verde. Estou vendo o Brasil se mobilizando espontaneamente."

"Eu já passei a Dilma no Distrito Federal. Brasília, Rio de Janeiro e Curitiba sinalizam tendências. E ela é maior do que as pesquisas têm conseguido alcançar", afirmou.

Marina disse ainda que um segundo turno só será competitivo se for ela a adversária de Dilma, líder nas pesquisas. "Se for com o Serra será a repetição de 2006."

Em 2006, o tucano Geraldo Alckmin foi para o segundo turno com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas acabou recebendo menos votos do que na primeira etapa da campanha.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em entrevista coletiva no fim da tarde de ontem, na capital paulista, Marina afirmou que as campanhas de Serra e Dilma são muito parecidas e que o Brasil está cansado do confronto entre petistas e tucanos. "Eles são muito parecidos, têm um perfil gerencial e visão centrada neles mesmos. Como se faz campanha no século 21 de guerra entre duas cores?"

A candidata verde afirmou acreditar que um dos motivos de seu crescimento se deve ao fato de a população mais simples se identificar com sua origem humilde. Ela, porém, evitou se comparar a Lula.