Marina: 'Povo quer o feminino na Presidência'

A candidata à Presidência Marina Silva, do PV, afirmou em entrevista coletiva na tarde de ontem ser ela a única adversária capaz de disputar com a petista Dilma Rousseff num possível segundo turno. "O povo brasileiro está demonstrando através de sua intenção de voto que quer o feminino na Presidência e, com certeza, vai colocar duas mulheres no segundo turno", disse Marina num hotel na Barra da Tijuca, no Rio.

A presidenciável do PV voltou a dizer que, com o mesmo tempo de horário eleitoral na TV as candidatas poderão aprofundar o debate de questões importantes para o País que "não foram aprofundadas nesse primeiro turno".

Para a senadora, um segundo turno entre Dilma e Serra seria uma repetição do cenário da última eleição, realizada em 2006, ocasião em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceu o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin.

"Uma disputa entre eles seria uma espécie de repetição de 2006. A candidatura capaz de fazer uma disputa de igual para igual é a minha", afirmou.

Marina comentou também a polêmica em torno do posicionamento de Dilma Rousseff sobre a legalização do aborto. "Minha ética não é baseada nas circunstâncias. Se tem alguma novidade sobre os temas de comportamento não é minha. Sempre fui contra o aborto, por uma questão de princípio. Sou a favor da vida" afirmou Marina.

Questionada sobre o que achava da declaração de apoio do bispo Edir Macedo, chefe da Igreja Universal do Reino de Deus à candidatura da petista, a senadora disse que tem maturidade para não fazer do debate uma espécie de "guerra santa".

"Ninguém da minha campanha espalha boatos. O que existe é uma infinidade de blogs que brigam entre eles, na candidatura oficial de oposição e na candidatura oficial de situação. Vamos continuar conduzindo o debate de forma respeitosa", disse Marina.

Heloísa Helena. Ao fim da entrevista, Marina afirmou que pretende ir a Alagoas antes das eleições para manifestar apoio à candidata ao Senado pelo PSOL, Heloísa Helena.

"Estou vendo como é que eu faço para dar um abraço na Helô. Aquela mulher lida quase sozinha contra as forças do atraso na política do Nordeste", afirmou. "Ela está sendo massacrada. É uma mulher corajosa e valente, mas está sendo colocada na clandestinidade pelos meios de comunicação daquele Estado." A presidenciável do PV fez ainda um apelo para que a imprensa acompanhe o processo eleitoral em Maceió.

