Marina prega o fim dos 'atravessadores políticos'

Marina enfatizou que quem votar nela deve saber de sua pretensão de fazer um governo com os melhores do PSDB, do PT e do PV já que, disse ela, ninguém consegue governar sozinho. "Quero aprender com nossos erros desses 16 anos", afirmou, referindo-se aos governos de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva.

A candidata do PV afirmou não ter problemas com os candidatos José Serra (PSDB) ou Dilma Rousseff (PT), mas com a visão que eles têm. "Os dois se colocam numa posição de gerentes do Brasil", criticou.

Ao comentar sobre o apoio que Lula tem dado à petista, a senadora observou que ele tem "extrapolado". "É um homem de atividade política, sempre foi e não seria diferente, mas deveria fazer com moderação para não ferir a lei", comentou.

Sobre controle da mídia, Marina disse ter "sempre uma posição contrária a tudo aquilo que possa cercear a liberdade de expressão". A senadora foi a primeira presidenciável a ser entrevistada pelo programa. Serra será entrevistado no dia 21 e Dilma, no dia 28.