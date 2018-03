Marina Silva quer manter terceira via ativa em 2014 Destaque no primeiro turno da eleição presidencial com quase 20 milhões de votos, a senadora Marina Silva (PV-AC) disse que pretende atuar nos próximos quatro anos como uma alternativa ao bipartidarismo de PT e PSDB. "Espero que a gente possa constituir essa terceira via no Brasil. Aí eu quero trabalhar por ela", afirmou ontem, após palestra na Campus Party, onde falou sobre o uso da internet em sua campanha. Ela também se reuniu com o ex-vice-presidente norte-americano Al Gore.