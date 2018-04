Marinha busca tripulante desaparecido na Lagoa dos Patos-RS

Marinha está à procura de um tripulante da Draga Ligia, que desapareceu na madrugada deste sábado, 26, durante a travessia de Porto Alegre em direção à cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A embarcação estava sendo rebocada pelo Rebocador Goiânia. O desaparecimento foi observado nas proximidades da Ponta de São Simão, no interior da Lagoa dos Patos. A Delegacia da Capitania dos Portos em Porto Alegre deslocou uma embarcação tipo "Flex Boat" com uma equipe de socorro a fim de iniciar as buscas ao náufrago. Segundo a Marinha, um helicóptero e o Navio Patrulha Benevente também foram deslocados com a finalidade de intensificar os trabalhos de busca. Até o momento, não há informações sobre o que pode ter ocasionado o desaparecimento.