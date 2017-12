Marinha e PF vão ajuda a ocupar Santa Teresa e São João, no Rio

RIO - O Governo do Rio contará com o aparato militar da Marinha e a participação do Comando de Operações Táticas (COT) da Polícia Federal para a ocupação das favelas de Santa Teresa, na região central do Rio, e do Complexo do São Carlos, no Estácio, na zona norte.

A ação acontecerá até domingo, conforme anunciou o governador Sérgio Cabral Filho. A operação deve seguir os moldes da ação policial-militar no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha, em novembro do ano passado.

As favelas que serão ocupadas em Santa Teresa estão localizadas nos morros dos Prazeres, Fallet, Escondidinho e Fogueteiro, que também possui acessos aos bairros do Rio Comprido e Catumbi.

No Complexo de São Carlos, as favelas do Querosene, Zinco, São Carlos e Mineira também serão ocupadas, além do Morro da Coroa, que fica no Catumbi. Pela extensão da área, a previsão é que quatro UPPs sejam distribuídas pelas favelas com um efetivo total de pelo menos 700 homens.