Marinha encontra dois corpos do naufrágio de barco em Angra dos Reis

A Marinha do Brasil encontrou dois dos cinco corpos que desapareceram depois do naufrágio de um barco pesqueiro em Angra dos Reis. Por meio de nota, o Comando do 1° Distrito Naval informou que as pessoas foram resgatadas na tarde desta segunda-feira, 13, a 120 quilômetros ao sul da baía de Ilha Grande. Os corpos foram encontrados com o auxílio de uma aeronave e recolhidos pelo navio de patrulha Macaé.

A embarcação Nossa Senhora do Carmo I afundou a cerca de 60 quilômetros da Ilha Grande na noite de quarta-feira, 8, com 23 pessoas a bordo. Pescadores do barco Costa Amêndola, que estava por perto no momento do ocorrido, resgataram 18 pessoas até a noite do dia seguinte.

O barco teria sofrido uma pane mecânica enquanto estava com o piloto automático acionado. As causas e as responsabilidades pelo ocorrido serão investigadas em inquérito instaurado pela Marinha.

Com informações da Agência Brasil