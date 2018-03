Marinha localiza três novos corpos do Airbus da Air France

A previsão do tempo é ruim para a atividade de buscas com aviões, informa a Marinha. Além dos cinco navios da Marinha brasileira, as buscas passarão a contar, em breve, com uma fragata da Marinha francesa. Dois aviões franceses permanecem colaborando com as buscas.

Neste momento, há 14 aviões, 12 brasileiros e dois franceses, e cinco navios, todos brasileiros, atuando nas buscas.