Marinha segue procura por monomotor desaparecido no Rio

SÃO PAULO - O terceiro dia de buscas pelo monomotor desaparecido na zona sul do Rio acontece nesta sexta-feira, 24, sem o apoio da Força Aérea Brasileira (FAB). Na tarde de quinta-feira, 23, a corporação localizou uma peça da aeronave a 4 km da costa carioca. Uma equipe da Marinha segue com a varredura.

De acordo com a FAB, após o encontro da tampa do monomotor, modelo PA-46, houve a confirmação de que a aeronave caiu no mar e afundou. Segundo a companhia, a peça continha a matrícula do avião, PT FEM. Nesta sexta, a FAB afirmou ter suspendido as buscas pelo restante do monomotor e seus ocupantes. O 1º Distrito Naval da Marinha segue pela procura.

O monomotor desapareceu logo após a decolagem, às 19h35 de terça-feira, 21, no aeroporto de Jacarepaguá, zona oeste do Rio, e seguiria para o aeroporto de Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. O tempo de duração da viagem é estimado em 1h15.

A bordo da aeronave estava o piloto, Fernando Rubinho Lopes, de 36 anos, e o passageiro foi identificado como sendo Francisco Fernandes, empresário e proprietário do avião. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que o monomotor pertence a uma empresa particular e sua documentação estava regular. Nenhum chamado de emergência foi registrado pelos dois aeroportos.