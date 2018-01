Marisa Orth e Débora Falabella curtem na Sapucaí

Ao som do DJ Marcelinho da Lua, várias celebridades estão curtindo o camarote da Nova Schin na Sapucaí. Já passaram pela pista de dança as atrizes Gabriela Duarte, Débora Bloch, Marisa Orth e Débora Falabella. A cantora Maria Rita chegou desacompanhada e preferiu ficar na marquise acompanhando o desfile da escola de samba Salgueiro. A musa do camarote, Taís Araújo chegou acompanhada do marido, Lázaro Ramos, afastando os rumores de que estariam se separando. O camarote da Nova Schin este ano está homenageando Cartola. Nos três andares por onde se estende, há caricaturas do músico mangueirense e o cenário de um deles lembra o botequim carioca Zicartola, que pertenceu ao sambista. A homenagem acontece no ano em que comemora-se o centenário do nascimento do músico. Outro destaque do camarote é a top model canadense, Daria Webowy, que é só sorrisos em sua primeira vez na Sapucaí. A modelo se diz "extasiada" diante de tantas cores.