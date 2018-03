Marronzinhos prometem mais um dia sem multas na terça Os fiscais da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), mais conhecidos como marronzinhos, vão realizar a Operação Multa Zero novamente nesta terça-feira, 1º de agosto. Segundo o sindicato da categoria, o Sindviários, apenas infrações consideradas graves, como excesso de velocidade e ultrapassagem de farol vermelho, serão registradas. Furar o rodízio ou estacionar em locais proibidos estão entre as infrações que não serão multadas pelos marronzinhos. A operação entrará em vigor uma vez por semana até que as negociações salariais da categoria sejam concluídas. De acordo com o sindicato, após duas reuniões entre os trabalhadores e a CET, as negociações não evoluíram. Uma nova reunião está marcada para o dia 9 e caso não se chegue a uma definição, os marronzinhos, que reivindicam um reajuste salarial de 7%, paralisarão suas atividades. A CET planeja elevar a carga horária de 6 para 8 horas diárias, diminuir o adicional das férias de 50% para 30% (como prevê a legislação trabalhista) e reduzir de 42% para 25% o adicional noturno. Desde a semana passada, os agentes estão reduzindo em 70% ao dia o volume de aplicação de multas na cidade de São Paulo. Na última segunda-feira, 24, quando a Operação Multa Zero foi aplicada pela primeira vez, as multas foram reduzidas em 95% e 300 deixaram de ser aplicadas.