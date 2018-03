Marta diz que situação dos gays está pior Logo depois que Serra e Kassab foram embora, minutos antes de a parada de fato começar com os trios elétricos, a ex-prefeita Marta Suplicy surgiu com cabelos curtinhos e blusa estilo tigresa. Tirou algumas fotos com o público e subiu no segundo trio elétrico a entrar na Paulista. Ao som de Age of Aquarius e outros clássicos da década de 70 e 80, não parou de dançar. "A situação piorou para os homossexuais no Brasil", disse. "Os crimes aumentaram e a situação no Congresso não prosperou. Apesar da festa, temos um cenário cada vez mais difícil."