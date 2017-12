Marta e Genoino participam amanhã da Parada Gay em SP A prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, vice-presidente nacional do PT e José Genoino, presidente nacional do partido, confirmaram hoje que estarão neste domingo na 7ª Parada do Orgulho de Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros de São Paulo. A prefeita estará no trio elétrico de número 10, o Mix Brasil/Prefeitura, a partir das 15h45, na Avenida Paulista. Na ocasião, a Prefeitura de São Paulo lançará, no trio elétrico, o projeto Mix Jovem, da Coordenadoria Especial da Juventude em parceria com o festival de cinema do Mix Brasil. O projeto levará às escolas municipais filmes e debates. O objetivo da Secretaria Municipal de Educação é criar uma cultura de respeito à diversidade sexual. O projeto deve ter início em agosto. Contribuições Quem for à Parada Orgulho Gay poderá contribuir com o programa Fome Zero São Paulo. Durante o percurso, haverá postos de arrecadação de alimentos junto às estações do metrô Brigadeiro, Masp e Consolação; junto ao cemitério da Consolação, 7º Batalhão de Bombeiros e na Praça da República, ponto final da Parada. Os alimentos arrecadados serão encaminhados para o Banco de Alimentos da Secretaria Municipal do Abastecimento, que distribui os produtos para cerca de 300 entidades assistenciais. O programa beneficia hoje cerca de 150 mil pessoas carentes.