Marta lidera corrida paulista ao Senado A candidata do PT ao Senado por São Paulo, Marta Suplicy, lidera a pesquisa Ibope/Estado/TV Globo com 31% das intenções de voto. Em segundo lugar a pesquisa traz empate técnico entre os candidatos Orestes Quércia (PMDB), com 20%, Romeu Tuma (PTB), com 19% e Netinho de Paula (PC do B) e Ciro Moura (PTC), com 18% cada. Brancos e nulos são 25% e indecisos, 36%.