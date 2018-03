Martha Herr comemora 30 anos de carreira Em concerto com a Orquestra de Câmara da Universidade de São Paulo e sob regência do maestro Gil Jardim, a soprano americana Martha Herr celebra 30 anos de carreira. Apresenta peças de Janácek, Britten e Vaughan Williams. Haverá também coral de vozes femininas. No Museu de Arte de São Paulo ( Av. Paulista, 1.578), às 16 horas. Tel.:3251-5644. R$ 6.