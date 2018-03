Maserati - Nascido e criado para as competições A marca do tridente tem no superesportivo MC12 seu maior atrativo. É a primeira vez que esse modelo é exposto no País. Com a base da Ferrari Enzo, o carro teve apenas 50 unidades produzidas pela Maserati entre 2004 e 2005, para que pudesse ser homologado para competições. A versão que está no estande é de corrida. A fábrica nunca divulgou os dados técnicos do motor V12, mas a versão de rua tinha 630cv e 66,5 mkgf de torque. Outra grande atração deve ser a GranTurismo S, versão mais potente do cupê esportivo lançado aqui neste ano. Seu V8 dianteiro rende 440cv, 40 a mais do que a opção ?básica?. GRAN TURISMO S Modelo com motor V8 de 440 cv ganha suspensão mais baixa, reforçada e sistema de freios mais esportivo QUATTROPORTE S A nova versão do carro acrescenta potência ao esportivo exclusivo de alto luxo