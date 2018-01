Masp agora só reabre no dia 8

A reabertura do Museu de Arte de São Paulo (Masp), prevista inicialmente para amanhã, foi adiada para 8 de janeiro, para que a segurança seja reforçada. A polícia ainda não tem pistas das telas de Picasso e Portinari furtadas na quinta-feira. Ontem de manhã, o delegado da 1ª Seccional (Centro), Fernando Schimidt, ouviu os depoimentos de oito funcionários do Masp. Até agora, 33 pessoas estiveram na delegacia, mas as versões são mantidas em sigilo. A polícia já admitiu, porém, que uma das linhas de investigação está concentrada na conduta dos empregados do Masp. Dois pontos intrigam os policiais: os vigias que estavam no subsolo não escutaram nenhum barulho. Os ladrões levaram 34 minutos para abrir, com um macaco hidráulico, o portão de ferro horizontal do museu. Depois, dentro da instituição, foram mais três minutos. Entraram correndo, subiram as escadas, quebraram uma porta de vidro e fugiram. O segundo ponto a ser esclarecido é por que esses seguranças "surgiram" no portão arrombado apenas dois minutos após a fuga. Até a tarde de ontem, sete denúncias anônimas, com informações sobre o paradeiro dos quadros, já haviam sido checadas pelos investigadores do caso, mas nada foi encontrado. O empresário Jorge Yunes, colecionador de obras de arte, ofereceu R$ 100 mil de recompensa a quem ajudar a polícia a localizar as duas telas, avaliadas em R$ 100 milhões. A polícia também não tem informações sobre como os assaltantes escaparam do local. Após deixarem o Masp, às 5h12, eles simplesmente desapareceram em plena Avenida Paulista. Ninguém testemunhou a fuga. A esperança da polícia era de que as câmeras da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) localizadas no entorno do Masp tivessem gravado os ladrões escapando. Mas a companhia informou que elas estão parcialmente quebradas e não gravam. A decisão da direção do museu em adiar a reabertura também teve por base o precário sistema de segurança, que, além de ter facilitado o crime, agora prejudica as investigações. As câmeras não possuem infravermelho (que capta imagens no escuro). E a segurança física do museu é falha - os vigias, na verdade, são monitores de público. Anteontem, o secretário municipal de Coordenação das Subprefeituras, Andrea Matarazzo, descartou a proposta da direção de cercar com grades o vão livre. Enquanto isso, Polícia Federal e Interpol cercam as fronteiras na caça às valiosas obras de arte.