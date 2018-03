Massa de ar polar traz vendaval para Sul e Sudeste do país

O mar deve ficar agitado e as ondas podem chegar a três metros de altura nas regiões sul e sudeste do país a partir desta segunda-feira, 5, por conta de uma massa de ar polar, segundo previsão da Climatempo.

A forte massa de ar polar avança sobre o centro-sul do Brasil e provoca a partir de hoje o aumento da velocidade dos ventos na faixa litorânea do Sul e do Sudeste do Brasil. Por volta das 7h de hoje, as rajadas de vento chegaram a quase 52 km/h em Florianópolis, segundo a Climatempo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Esta massa polar vai manter os ventos das direções sudoeste a sul constantes e moderados pelo menos por mais três dias, o que deve deixar o mar agitado e elevar as ondas. A velocidade média dos ventos, entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro deve variar de 20 a 40 km/h, mas algumas rajadas podem ser bem mais fortes, chegando aos 60 ou a 70 km/h.

No começo da manhã de hoje, as ondas já chegavam a 1,5 metros em praias do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Porém, a tendência é de que o mar continue subindo no decorrer do dia. Entre terça, 6, e quinta-feira, 8, a agitação marítima e uma grande elevação das ondas será observada em toda a costa entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro.

A previsão é de que as ondas já alcancem picos de 2,5 a 3 metros amanhã em praias do litoral da região Sul e até de São Paulo, com risco de ressaca. Na quarta-feira e na quinta-feira, o mar segue alto, com ondas de 2,5 a 3 metros entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro.

No litoral fluminense, incluindo praias em mar aberto da cidade do Rio de Janeiro, a maior elevação do mar deve ocorrer na quarta e na quinta-feira, quando aos picos de ondas podem até passar dos 3 metros. Há risco de ressaca. No Espírito Santo, o mar tende a subir só a partir de quarta-feira e até o fim da semana algumas ondas podem chegar a 2 metros.