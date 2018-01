Massa de ar seco impede formação de nuvens e dia será de sol

Uma grande massa de ar seco predomina sobre o Estado de São Paulo nesta quarta-feira, 3, fazendo com que o sol apareça forte e faça calor à tarde em todas as áreas. A máxima chega aos 28 graus na capital paulista, que tem mínima de 13 graus. O dia começa com névoa, que se dissipa ainda cedo na capital e no litoral, que tem máxima de 25 graus em Santos. Nos próximos dias, o sol aparece forte em todo o Estado e faz bastante calor. Não há expectativa alguma de chuva até o final desta semana em São Paulo. Na quinta-feira, 4, a máxima chega aos 29 e, em elevação, pode chegar aos 31 graus no sábado, 6. País Uma grande massa de ar seco e quente ganha força sobre o centro-sul do País nesta quarta. O sol aparece forte e faz bastante calor à tarde no Sul e na maior parte do Sudeste do Centro-Oeste, sem chuva. A umidade que vem do oceano ainda deixa o tempo chuvoso no litoral capixaba. A quarta-feira também será de chuva no litoral da Bahia. Sol forte, com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde na maior parte do Norte e no norte de Goiás e de Mato Grosso. Sol com chuva passageira no litoral leste nordestino e no oeste do Maranhão e da Bahia. O ar seco deixa o tempo firme no Acre, no sul de Rondônia e nas outras áreas do Brasil.