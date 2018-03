Massa de ar úmido leva chuva para a região Sul do País

As chuvas voltam a atingir nesta quinta-feira, 5, a região Sul do País, principalmente o Rio Grande do Sul, informa o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Um sistema frontal sobre o Oceano Atlântico deixará um canal de umidade e haverá muitas nuvens e pancadas de chuva, principalmente no centro-sul, oeste e leste do Estado gaúcho.

Depois de vários dias com muito calor e praticamente sem chuva, o centro-oeste de Santa Catarina e do Paraná deverão ficar sob a atuação do transporte de ar quente e úmido, favorecido pelos ventos de norte e de áreas de instabilidade que se deslocam sobre a Argentina, o que dará condições para pancadas de chuva e temporais localizados sobre essas áreas.

Chuvas também atingem grande parte do Centro-Oeste, no Rio de Janeiro, centro-sul e oeste de Minas Gerais e áreas da região Norte, onde predomina uma massa quente e úmida. Haverá condições para ventos mais intensos no litoral fluminense.

Entre o leste de Santa Catarina, do Paraná e litoral do Rio, o dia terá variação de nebulosidade com pequena chance de pancada de chuva no fim do dia no norte do Rio. No Espírito Santo e nordeste de Minas, a nebulosidade ficará variável e a temperatura estará em elevação.

O ar seco deixa o céu com pouca nebulosidade sobre o Nordeste do País. Apenas na faixa leste da região os ventos úmidos que vêm do mar poderão provocar chuva passageira. As temperaturas permanecerão elevadas em grande parte do Brasil.