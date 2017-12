Massa polar avança no Sul e pode nevar em RS A forte massa polar que avança sobre o Rio Grande do Sul já causa muito frio na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. E com o avanço da frente fria, há a possibilidade de nevar nesta quarta-feira, 11. Perto do meio dia desta terça-feira, a temperatura em Bagé, segundo a Climatempo, era de apenas 7 graus. Mas com o chuvisco, a umidade muito alta e o vento de 25 km/h, a sensação térmica era de 2 graus negativos. Situação semelhante era observada na região de Uruguaiana. A temperatura real ao meio-dia era de apenas 6 graus, mas com o vento gelado em torno de 20 km/h, a sensação térmica era de 3 graus negativos. A temperatura está em declínio em todo o Rio Grande do Sul. Em Santa Maria, os termômetros registravam 12 graus às 6 horas da manhã e ao meio-dia o frio já era de 9 graus. Em Porto Alegre, a chuva não pára e a temperatura está estável em 12 graus desde o amanhecer. A sensação térmica era de 6 graus, ao meio-dia, por conta do vento em torno de 20 km/h. O ar polar continua avançando sobre o Rio Grande do Sul e vai baixar ainda mais a temperatura nesta quarta-feira. A previsão é de que, ao amanhecer, os termômetros registrem até 2 graus negativos na fronteira com o Uruguai, com muita geada. A temperatura continua em queda também na região serrana e pode nevar nesta quarta-feira. Em São José dos Ausentes, na serra gaúcha, a temperatura ainda estava em 10 graus ao meio-dia desta terça-feira e em Urubici, na serra catarinense, fazia 11 graus.