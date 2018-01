Matarazzo fica no Twitter, mas não define futuro

No dia seguinte ao pedido de demissão do cargo de secretário de Coordenação das Subprefeituras, Andrea Matarazzo ontem evitou dar entrevistas. Mas esteve presente online no Twitter durante grande parte do dia.

Matarazzo recebeu dezenas de mensagens de apoio e prometeu "continuar a luta pela nossa cidade". "Conseguimos mudanças importantes. Ao menos retribuí um pouco de tudo o que São Paulo deu a minha família."

Ele não adiantou o que pretende fazer a partir de agora. "Vou embora para casa. Acho que até o cachorro vai estranhar quando eu chegar a esta hora", registrou à tarde.

Questionado, no entanto, se estaria aliviado com a saída do cargo - nos bastidores, o ex-secretário vinha sofrendo um processo de desgaste que datava do início do processo eleitoral de 2008 -, Matarazzo afirmou estar "muito triste". "Adoro trabalhar na nossa cidade. Mas vamos em frente. Trabalharemos de outras formas."

Matarazzo já foi embaixador do Brasil na Itália, entre 2001 e 2002, e secretário de Comunicação da Presidência da República, de 1999 a 2001. O secretário adjunto Ronaldo Camargo assume como titular da Coordenação das Subprefeituras.