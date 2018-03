Matilde Ribeiro pega carona com Netinho

Afastada do comando do Ministério da Promoção da Igualdade Racial no início de 2008 por conta do uso indevido do cartão corporativo do governo federal, Matilde Ribeiro pode retornar à política através de uma suplência do Senado.

Muito ligada ao PT paulista, ela ocupará a vaga de segunda suplente na chapa encabeçada pelo cantor Netinho de Paula (PC do B-SP), dentro da coligação montada pela campanha petista que terá o senador Aloizio Mercadante (PT-SP) como candidato ao governo paulista, além de Marta Suplicy (PT-SP) como outra postulante ao Senado.

Gastos pessoais. Em janeiro de 2008, o Estado revelou irregularidades dentro do governo com a má utilização dos cartões corporativos. Muitos servidores usavam o cartão para bancar gastos pessoais ou desnecessários.

Matilde foi a campeã entre os ministros no total de gastos com o cartão oficial em 2007, totalizando cerca de R$ 170 mil em despesas. Entre esses gastos, mais de R$ 110 mil se referiam apenas a aluguéis de carros. Houve até uma compra no free shop no valor de R$ 461,16.

Depois da revelação do problema, o governo federal decidiu alterar as regras para utilização do cartão corporativo, aumentando suas restrições, inclusive para ministros de Estado. / L.C e M.M.