Mau tempo fecha o Santos Dumont para pousos

RIO - O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, está fechado para pousos desde as 7h37 desta sexta-feira, 24, devido ao mau tempo que atinge a cidade nesta manhã. As decolagens estão sendo feitas com auxílio de instrumentos.

Até as 9h, dois voos que pousariam no Santos Dumont foram transferidos para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, zona norte. De acordo com a Infraero, dos 36 voos programados para decolar do Santos Dumont entre 6h e 9h, dois (5,6%) estão atrasados e um (2,8%) foi cancelado.

Já o Tom Jobim opera com instrumentos para manobras de pousos e decolagens.