Mau tempo obriga Aeroporto Santos Dumont a fechar duas vezes

RIO- O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, fechou duas vezes nesta segunda-feira, 5, para pousos e decolagens em razão da forte chuva que atingiu o município.

As atividades foram suspensas entre 18h10 e 18h41 e das 19h31 às 20h05, segundo informou a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Pelo menos três voos foram transferidos para o Aeroporto Antonio Carlos Jobim.

No período da manhã, a estatal suspendeu as decolagens do Aeroporto Santos Dumont para o Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, das 9h33 às 9h45, devido ao mau tempo na capital paulista.

Por causa da previsão de frente fria, a Defesa Civil municipal do Rio informou às 16h30 que a cidade permanecia em estado de atenção.