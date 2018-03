Mau tempo suspende voos do Rio para SP por 12 minutos

A suspensão das decolagens do Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, para Congonhas, na zona sul de São Paulo, por questões de segurança, gerou atrasos em 60,9% dos voos programados para a manhã desta segunda-feira, 5.

Até as 12 horas, 39 das 64 operações previstas atrasaram e quatro foram canceladas (6,3%). De acordo com a Infraero do Rio, a interrupção das partidas aconteceu entre 9h33 e 9h45, porque os pousos em Congonhas estão sendo realizados por instrumentos desde as 6 horas em razão do mau tempo.

Em Congonhas, 52 dos 92 voos programados até as 12 horas atrasaram (56,5%) e dois foram cancelados (2,2%). Já no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, das 95 operações previstas, 27 atrasaram (29,7%) e quatro foram suspensas (4,3%).

Em todo o País, 309 dos 989 voos programados atrasaram (31.2%) e 23 foram cancelados (2.3%).