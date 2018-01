Mauá e Santa Isabel vivem dia violento Santos Pacheco Correia, dono de uma casa invadida por dois bandidos, foi atingido de raspão na cabeça por um tiro durante tentativa de assalto. Na fuga, Osvando Martins Ferreira, proprietário de um veículo que os bandidos tentaram roubar, que estava em frente ao imóvel, foi morto. Osvando se negou a entregar o carro aos assaltantes e recebeu um tiro na testa. Os crimes aconteceram no final da tarde de quarta-feira na cidade de Mauá, na Grande São Paulo, após a ação frustrada dos assaltantes. Os bandidos fugiram sem levar nada. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Mauá pelo delegado Valter Possari. No final da noite de quarta-feira, em Santa Isabel, a 53 quilômetros de São Paulo, um homem de aproximadamente 25 anos foi assassinado com sete tiros, sendo seis na cabeça. O rapaz, branco, tinha tatuagens pelo corpo. Uma delas reproduzia a imagem de Jesus Cristo, outra a de uma folha de maconha. O crime foi registrado na Delegacia Central da cidade pelo delegado Jorge Vital Pereira.