MAUÁ: ele vai ficar maior Antes: o Mauá Plaza vai crescer e terá uma nova praça de alimentação. Depois: o banheiro da parte antiga é lotado e muito malconservado Ao lado do terminal rodoviário e da estação de trem, o Mauá Plaza, totalmente térreo, fica no centro do município de Mauá. É bastante procurado por quem mora ou trabalha na região e não quer se deslocar até Santo André, onde estão os grandes estabelecimentos do tipo. A alameda de serviços é pouco usual, com uma escola de inglês e uma sapataria só para tênis. O shopping está em expansão, que lhe dará uma nova praça de alimentação. Na atual, há uma placa que proíbe a venda de álcool para menores. Fundação: 2/5/2002 Área: 100.000m2 Lojas: 220 Salas de cinema: 5 Vagas: 2.700 Estacionamento: R$ 3 (8 horas) 3 Av. Gov. Mario Covas Jr. 1, Centro, Mauá. 4519-4444. 10h/22h (lojas abertas facultativamente entre 14h e 20h). www.mauaplaza.com.br