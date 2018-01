Maus-tratos: CPI vai convocar diretores da SAP A CPI do Sistema Carcerário vai convocar diretores da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) para explicar denúncias de maus-tratos a visitas e presos do PCC na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau. Deputados estiveram ontem na unidade e disseram ter um dossiê com denúncias de espancamento de 60 presos em 31 de agosto e de quatro suicídios considerados "suspeitos". O diretor da Coordenadoria dos Presídios da região, José Reinaldo da Silva, disse que só comentará o assunto em Brasília.