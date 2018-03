MC Dido é preso acusado de apologia ao tráfico no Rio

SÃO PAULO - Mais um cantor de funk que era procurado pela polícia do Rio de Janeiro foi preso. Nesta manhã, Anderson Romualdo Paulino da Silva, conhecido como MC Dido, se apresentou de maneira espontânea na sede da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), no centro da cidade. Ele será indiciado por apologia ao tráfico de drogas e formação de quadrilha.

Ontem, outros quatro cantores de funk foram presos no Rio acusados de apologia ao tráfico de drogas e de ter envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho (CV), expulsa do Complexo do Alemão após ocupação policial.

São eles: Wallace Ferreira da Mota, o MC Smith; Frank Batista Ramos, o MC Frank; Fabrício Baptista Ramos, o MC Ticão; e Max Muller da Paizão Pessanha, o MC Max. Segundo a polícia, o grupo, que usava o funk para incitar a violência e fazer o "marketing" do tráfico, teve a prisão decretada por 30 dias.