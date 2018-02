MDS antecipa benefício de atingidos pela chuva Para ajudar as vítimas das enchentes em Santa Catarina, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) determinou que a Caixa Econômica Federal antecipe o pagamento do Bolsa Família do dia 16 para o dia 11 deste mês. Com isso, 119 mil famílias que vivem nos municípios catarinenses receberão um adiantamento de R$ 9,1 milhões.