Médica é esfaqueada por namorado em São Paulo Desde 0h30 desta quarta-feira, a polícia está na caça de Márcio José Barros. O procurado é acusado de tentar matar, a facadas, a namorada e médica anestesista Ciliane Ferriolli Alves, de 40 anos. O crime ocorreu no início desta madrugada no apartamento 56 do Condomínio Happy Place, onde o casal morava, na altura do nº 957 da Rua Dr. Miranda de Azevedo, na Vila Anglo-brasileira, na região da Lapa, zona Oeste da capital paulista. Segundo a história relatada pelo porteiro do edifício, o namorado de Ciliane, após o crime, fugiu no Renault Scenic da vítima. Vizinhos teriam ouvido a briga entre Márcio e a médica e ligaram para a portaria, que acionou a polícia. No momento em que policiais militares da 1ª Companhia do 4º Batalhão chegaram à frente do edifício, o criminoso já havia fugido. O veículo foi encontrado horas depois, abandonado e incendiado, na Rua Major Diogo, na Bela Vista, região central da cidade. Ferida por cerca de 30 perfurações à faca, a anestesista foi encaminhada em estado grave ao Pronto-socorro do Hospital das Clínicas. O namorado da vítima continua foragido. A tentativa de homicídio foi registrada no 07º Distrito Policial, da Lapa, pela delegada Norma Teixeira de Castro.