Médicos localizam hemorragia em Alencar, que permanece em UTI

De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, foi identificado sangramento "próximo da região tumoral". "Foi, então, realizada nova embolização que possibilitou estancar, neste momento, a hemorragia", diz o boletim divulgado no início da noite.

Alencar foi hospitalizado no último dia 22 de dezembro para tratar uma hemorragia digestiva grave decorrente de um tumor no intestino. Na terça-feira, retomou as sessões de quimioterapia e foi submetido a uma sessão de hemodiálise. Ele já passou por 17 cirurgias por causa dos tumores na região abdominal.

As equipes médicas que o acompanham são coordenadas pelos médicos Paulo Hoff, Raul Cutait, Ademar Lopes, Roberto Kalil Filho, Paulo Ayroza Galvão, Riad Younes e David Uip.