Mega da Virada dará mais de R$ 200 milhões ao ganhador

O ganhador da Mega da Virada, prêmio mais esperado do ano, vai levar para casa mais de R$ 200 milhões. O valor total ainda será cravado na terça-feira, 31, após o encerramento das apostas, às 14h. Em 2012, o prêmio foi de R$ 244 milhões.

A representante comercial Margarida Salla, de 51 anos, fez a sua aposta na tarde desta terça, 30, marcando "os números de sempre". Ela disse que já sabe o que faria com o prêmio, caso ganhasse. "Vou buscar a minha filha em Portugal, onde ela mora há sete anos e já aproveito e fico um tempo passeando", afirma. "Se bobear, largo tudo e me mudo para lá mesmo".

Até a manhã desta terça, R$ 512 milhões foram arrecadados, o que equivale a 256 milhões de apostas ou 66 milhões de bilhetes vendidos, segundo a Caixa Econômica Federal. O sorteio acontece às 20h em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos principais canais da TV aberta.

A fortuna renderia na poupança, de acordo com a Caixa, mais de R$ 1 milhão por mês. Em bens, a bolada é suficiente para comprar 400 casas no valor de R$ 500 mil, ou uma frota de mais de 1,3 mil carros de luxo. A probabilidade de acerto é de uma em 50 milhões.

As apostas na Mega da Virada podem ser feitas em qualquer lotérica do Brasil. A aposta simples custa R$ 2.

Problemas. Para evitar que premiações acabem em caso de polícia, as loterias passarão a usar, já no início de 2014, um bilhete com espaço no verso para que o apostador coloque nome e CPF. A Caixa já orienta o consumidor a anotar atrás do bilhete dados pessoais para que somente ele seja autorizado a receber o prêmio, caso seja sorteado.