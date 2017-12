Mega da Virada será sorteada às 20 horas

O sorteio da Mega da Virada será realizado às 20 horas desta terça-feira, 31, em São Paulo. A expectativa é de que o prêmio ultrapasse os R$ 200 milhões. As apostas foram encerradas às 14 horas (horário de Brasília).

A fortuna renderia na poupança, de acordo com a Caixa, mais de R$ 1 milhão por mês. Em bens, a bolada é suficiente para comprar 400 casas no valor de R$ 500 mil, ou uma frota de mais de 1,3 mil carros de luxo. A probabilidade de acerto é de uma em 50 milhões.

Problemas. Para evitar que premiações acabem em caso de polícia, as loterias passarão a usar, já no início de 2014, um bilhete com espaço no verso para que o apostador coloque nome e CPF. A Caixa já orienta o consumidor a anotar atrás do bilhete dados pessoais para que somente ele seja autorizado a receber o prêmio, caso seja sorteado.