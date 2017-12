Mega da Virada vai pagar R$ 224,6 mi

SÃO PAULO - O prêmio da Mega Sena da Virada deste ano será de R$ 224.677.860,07, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Foram vendidos 104 milhões de bilhetes até as 14 horas desta terça-feira, prazo final para fazer as apostas. O sorteio será realizado às 20h e terá transmissão ao vivo pelos principais canais da TV aberta. Em 2012, o prêmio foi de R$ 244 milhões.

O total arrecadado desde o início das apostas, em 11 de novembro, foi de R$ 758.218.978,00. Mais de R$ 240 milhões foram arrecadados apenas entre segunda-feira e terça.

O prêmio da Mega da Virada não acumula. Caso não haja ganhador com as seis dezenas sorteadas, o valor será somado ao rateio dos acertadores de cinco números, e assim sucessivamente. O valor do prêmio da faixa principal, se aplicado na poupança, renderia cerca de R$ 1,3 milhão por mês, aproximadamente R$ 44 mil por dia.

Problemas. Para evitar que premiações acabem em caso de polícia, as loterias passarão a usar, já no início de 2014, um bilhete com espaço no verso para que o apostador coloque nome e CPF. A Caixa já orienta o consumidor a anotar atrás do bilhete dados pessoais para que somente ele seja autorizado a receber o prêmio, caso seja sorteado.