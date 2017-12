A Mega Sena acumulou novamente e vai pagar o prêmio de aproximadamente R$ 12 milhões no próximo concurso. Ninguém acertou as dezenas do concurso 884. A Quina teve 56 acertadores. Cada um vai receber o valor de R$ 15.846,82 e a Quadra foi feita por 4.752 apostadores que receberão, cada um, o prêmio de R$ 186,05. Os números sorteados nesta noite são: 02 - 11 - 12 - 14 - 22 - 39.