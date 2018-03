Mega-Sena acumula e deve ir a R$ 21 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.065 da Mega-Sena e a estimativa de prêmio para o próximo concurso, a ser realizado dia 18, é de R$ 21 milhões. A Quina foi acertada em 72 apostas e vai pagar prêmio de R$ 23.596,92 a cada uma. A Quadra, com 6.501 acertadores, distribuirá R$ 261,34 a cada um.

A CEF informa que o valor acumulado para a próxima extração é de R$ 17.654.485,48. O acumulado para o próximo concurso de final zero (1.070) é de R$ 1.967.237,69. E para a sorteio especial de final de ano já é de R$ 11.817.819,26.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os números foram sorteados nesta quarta-feira, 15, em Ivaiporã, no Paraná, pelo Caminhão da Sorte da CEF.

Os números: 07 - 19 - 30 - 39 - 43 - 57