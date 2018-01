Mega Sena acumula e deve pagar na quarta-feira R$ 16 milhões A Caixa Econômica Federal divulgou na noite deste sábado o resultado das loterias. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso nº 910 da Mega Sena, que acumulou. O prêmio para a próxima quarta-feira pode chegar a R$ 16 milhões. A quina vai pagar R$ 10.618,33 para cada um dos 107 acertadores. Em relação à quadra, o prêmio é de R$ 173,81 para cada um dos 6.512 apostadores que acertaram 4 dezenas. Os números sorteados foram: 03 - 15 - 27 - 29 - 36 - 53. Q u i n a A exemplo da Mega Sena, também não houve ganhadores para o concurso 1.814 da Quina, cujo próximo prêmio poderá passar dos R$ 700 mil. A quadra vai pagar 2.478,81 para cada um dos 114 acertadores. O prêmio para cada um dos 4.926 apostadores que fizeram o terno será de R$ 76,20. As cinco dezenas sorteadas foram: 03 - 20 - 31 - 37 - 62. L o t o m a n i a Também não houve ganhadores para as faixas dos 20 ou 0 acertos no concurso nº 766 da Lotomania. O prêmio para o próximo concurso pode chegar a R$ 3,3 milhões. As 20 dezenas sorteadas são: 05 - 14 - 23 - 26 - 31 - 34 - 38 - 41 - 43 - 45 - 59 - 60 - 68 - 69 - 76 - 82 - 84 - 86 - 91 - 97. As demais faixas de premiação foram as seguintes: 19 acertos (13 ganhadores): prêmio de R$ 20.823,83 18 acertos (186 ganhadores): prêmio de R$ 1.455,43 17 acertos (1.643 ganhadores): prêmio de R$ 82,07 16 acertos (9.821 ganhadores): prêmio de R$ 13,73 Loteria Federal Para a extração nº 4181 da Loteria Federal, os números são: 1º Prêmio 45.806 (R$ 300.000,00) 2º Prêmio 45.777 (R$ 018.000,00) 3º Prêmio 57.281 (R$ 012.000,00) 4º Prêmio 51.175 (R$ 009.000,00) 5º Prêmio 04.722 (R$ 006.000,00)