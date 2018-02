Mega Sena acumula e deve pagar na quarta R$ 11 milhões A Caixa Econômica Federal está divulgando o rateio do concurso de número 839 da Mega Sena, realizado neste sábado em Guaratuba, Paraná, pelo Caminhão da Sorte. Os números sorteados foram 7, 8, 11, 18, 37 e 43. Ninguém acertou e a previsão é de que loteria pague na quarta-feira cerca de R$ 11 milhões. A Quina teve 77 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 11.092,88. E a Quadra foi acertada por 5.314 apostadores, cujo prêmio para cada um é de R$ 160,13. Paulista acerta sozinho a Quina A Caixa divulgou também o rateio do concurso de número 1710 da Quina, cujos números sorteados são 15, 19, 51, 63 e 72. Uma apostador de São Paulo acertou as dezenas sozinho as cinco dezenas e receberá R$ 340.426,38. A Quadra foi acertada por 123 apostadores e seu prêmio é de R$ 2.767,69. E o Terno teve 6.813 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 66,37. A estimativa de prêmio para a Quina, para o próximo sábado, é de R$ 350 mil.